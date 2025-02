Lo spagnolo nel giorno della presentazione della nuova monoposto: "Sarà una competizione serrata in questa ultima stagione con gli attuali regolamenti, ma il team ha imparato molto dal 2024 e lavorato duramente. Io sono pronto a questa nuova avventura". E Lance Stroll: "Quello che stiamo costruendo qui è un progetto davvero entusiasmante, sarà un anno chiave per fare progressi". Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono in diretta esclusiva Sky o in streaming su NOW LE FOTO DELLA NUOVA ASTON - LA SCHEDA TECNICA

"Abbiamo imparato molto nel 2024 e il team lo ha utilizzato come punto di forza trainante mentre ci avviamo verso questa stagione con la nuova AMR25 ". Sono le parole di Fernando Alonso sul sito dell' Aston Martin nel giorno della presentazione della nuova vettura . "La competizione sarà molto serrata in quest'ultimo anno con i regolamenti attuali - ha aggiunto lo spagnolo - ma so che il team ha lavorato duramente per essere pronti. Sono entusiasta di tornare in pista, sono pronto ad aiutare questa squadra a diventare più forte e a continuare questo viaggio con l'Aston Martin Aramco ".

Lance Stroll: "Stiamo costruendo un progetto entusiasmante"

"Tutti all'AMRTC hanno lavorato molto durante nel corso dell'inverno per migliorare in vista del 2025". ha detto Lance Stroll. Come squadra, vogliamo tutti fare bene e continueremo a imparare nel corso dell'anno. Quello che stiamo costruendo qui è un progetto davvero entusiasmante con ottimi strumenti e persone di talento, e il 2025 è un anno chiave per fare progressi. Non vedo l'ora che arrivi la stagione e di tornare in macchina, a partire dai test pre-campionato in Bahrain."