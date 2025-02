"Non vedo l'ora di iniziare". Così Kimi Antonelli nel giorno della presentazione della Mercedes W16, che segnerà il suo debutto in F1 a soli 18 anni. "Ho lavorato duro per essere pronto, voglio aiutare la squadra. Il mio obiettivo è imparare, con Russell formeremo una grande coppia", ha detto. Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono in diretta esclusiva Sky e in streaming su NOW

"Sono entusiasta di fare il mio debutto in F1 quest’anno - ha detto Antonelli -. È una grande opportunità e sono molto grato a tutti in Mercedes per la fiducia che hanno riposto in me. Ho lavorato davvero duramente durante l’inverno per essere il più pronto possibile e ora non vedo l’ora di iniziare. Il mio obiettivo è continuare a imparare, essere consistente e fare il miglior lavoro possibile per la squadra. Non vedo l’ora di lavorare con George; stiamo già andando bene ed è bello avere il supporto di qualcuno che ha effettuato come me il programma junior. È un pilota incredibilmente forte e insieme penso che formeremo una grande coppia".