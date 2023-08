Nella conferenza del giovedì, il pilota messicano della Red Bull fissa l'obiettivo: "Sono ottimista, voglio un weekend lineare. E conta una buona qualifica". E su Verstappen: "Il suo livello di guida è estremo". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Fissa l'obiettivo per Monza e spiega Verstappen. Sergio Perez, nella conferenza stampa a Monza, racconta che tipo di weekend s'immagina per sé e la sua Red Bull: "“Questa pista offre l’opportunità di essere molto veloci, la frenata in curva 1 mette in evidenza i difetti delle macchine, ma è sempre eccezionale correre qui. Difficile fare previsioni sul margine che possiamo avere sugli altri, è un circuito molto diverso da quelli affrontati in precedenza. Ma ho molta fiducia per la gara e spero in un weekend lineare e in un’ottima qualifica".