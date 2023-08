GP ITALIA

La Red Bull parte favorita anche a Monza? Certamente, non c’è ragione per escluderli alla luce della vittoria dal 7° posto in griglia dell’anno scorso di Verstappen, tuttavia in tempi recenti il circuito brianzolo è stato teatro di diverse sorprese. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GP ITALIA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE di Michele Merlino