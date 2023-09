Via l weekend di una delle gare più attese della stagione di Formula 1, il GP d'Italia. A Monza la tre giorni che Sky seguirà come sempre da vicino e in diretta. Tutto il GP d’Italia è su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW



Una delle settimane più attese per gli appassionati di motori. Fino a domenica 3 settembre, appuntamento con l'attesissimo Gran Premio d'Italia di Formula 1 live dall'Autodromo Nazionale di Monza, che ospita l'ultima tappa europea del mondiale. Contenuti speciali e interviste esclusive lungo tutto il weekend di gara, e uno stand nella Fan Zone dell'autodromo per sostenere Sky Zero, la campagna con cui l'azienda promuove la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

L'andamento della stagione e oggi la conferenza piloti

Da una parte il dominatore Max Verstappen che, con la fenomenale Red Bull proverà ad allungare le vittorie consecutive, dall'altra gli inseguitori che sognano un risultato di prestigio nel Tempio della Velocità. Tra questi c'è sicuramente la Ferrari, reduce da un complicato round in Olanda, ma che punta anche sul fattore campo per provare a cercare riscatto e consegnare un fine settimana ancora più indimenticabile al popolo della Rossa che sarà presente in massa all'Autodromo di Monza. Tante le attività di avvicinamento in programma alla gara, mentre oggi si torna in pista per le Libere 2 alle 17.