Formula 1

Max Verstappen infila la 10^ vittoria consecutiva a Monza, allungando ancora in classifica dove Perez consolida la seconda posizione, a -145 punti dal campione del mondo. Sainz e Leclerc accorciano su Hamilton, Ferrari supera Aston Martin nel Costruttri. Qui tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna tra due settimane a Singapore: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GP ITALIA, HIGHLIGHTS