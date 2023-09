Carlos Sainz difende con le unghie il 3° posto e conquista il podio a Monza: "E' stata molto dura, ho spinto al massimo per tenere dietro le Red Bull e alla fine ho pagato il prezzo. Abbiamo fatto un passo avanti, siamo contenti. Bella la lotta con Leclerc, agonistica ma corretta. Ci siamo divertiti". Il Mondiale torna tra due settimane a Singapore: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Gara dura, duello con Leclerc divertente"

"Oggi è stata molto dura. Non poteva essere più difficile di così. Per tutta la gara abbiamo spinto al massimo per tenere le Red Bull dietro. Questo mi ha fatto consumare tanto le gomme posteriori. Alla fine ne ho pagato il prezzo, ma ho provato a fare tutto quello che potevo per difendere, contro tutte le macchine che potevo. Alla fine ho portato la macchina al traguardo in terza posizione. Duello con Leclerc? Battaglia dura, agonistica. Ma è sempre un piacere combattere con Charles quando c’è la possibilità. Lui è un grande pilota, come Max e Checo. Ci siamo divertiti tanto oggi in pista. Spero che vi siate divertiti anche voi. Dobbiamo continuare a lavorare su passo e comprensione gomme. Ci mancava un po’ di ritmo e avevamo più degrado, era evidente, ma abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a Zandvoort. Questo weekend siamo stati i migliori degli altri, il che è un buon risultato per il team considerando le circostanze".