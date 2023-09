Anche l'altista azzurro, che arriva da un trionfo agli ultimi Mondiali, presente a Monza nella domenica del GP d'Italia. Svela due passioni: "La Ferrari è sempre la Ferrari, ma adoro Alonso che ha fatto la storia di questo sport. E abbiamo qualcosa in comune...". Gara in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

