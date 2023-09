Fred Vasseur commenta il 3° e 4° posto della Ferrari nel GP di Monza: "Sainz e Leclerc hanno lottato, gli ho solo detto di non rischiare nulla. Abbiamo fatto un passo in avanti, eravamo più vicini alla Red Bull e questo è positivo. Oggi merito va dato anche ai tifosi, ci hanno dato una grande spinta. Il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio davanti a loro". Guarda il video. Il Mondiale torna tra due settimane a Singapore: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP ITALIA, HIGHLIGHTS