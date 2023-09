La F1 torna in pista: domenica il GP di Singapore

La Formula 1 torna per il suo rush finale con la prima di otto gare lontane dall'Europa. Si parte questo weekend con il GP in notturna di Singapore, che per via del fuso avrà comunque un orario canonico in Italia. La gara in diretta domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

La Formula 1 riparte per lo sprint finale della stagione con la prima di otto gare lontano dall'Europa. Si comincia con il GP di Singapore, sul circuito cittadino di Marina Bay, in cui si correrà come di consueto in notturna. Per via del fuso orario, gli orari in Italia saranno praticamente gli stessi di sempre, con la gara confermata alle ore 15. Riuscirà Max Verstappen a vincere l'11^ gara di fila? E La Red Bull lascerà qualcosa anche ai suoi avversari in questo 2023? Il pilota olandese non ha mai vinto a Marina Bay e vorrebbe mettere anche in Estremo Oriente la sua bandierina orange, in vista del terzo titolo iridato. A Ferrari, Mercedes e McLaren il compito di interrompere la straordinaria striscia del campione del mondo in carica.