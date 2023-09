A Marina Bay davanti a tutti scatterà ancora una volta la Ferrari di Carlos Sainz, alla seconda pole consecutiva dopo quella di Monza. In prima fila con lo spagnolo Russell su Mercedes, mentre in seconda, dalla terza posizione, partirà l'atra rossa di Charles Leclerc. Clamorosa eliminazione in Q2 per Verstappen: Max partirà dall'undicesima posizione. Il GP live domani alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW



VERSTAPPEN INVESTIGATO - LA CRONACA DELLE QUALIFICHE A SINGAPORE