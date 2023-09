Magia e occasioni, la F1 nella notte di Singapore

Il gran premio che si corre sul cittadino di Marina Bay è rimasta la notturna per eccellenza: evento spettacolare in un posto altrettanto spettacolare, la difficoltà mentale e fisica dei piloti tra muretti e temperature equatoriali non è banale, ma anche generalmente per le monoposto. Red Bull sempre favorita, per la Ferrari un circuito non certo amico. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW