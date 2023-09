A Singapore, nel corso delle prime libere, la pista è stata attraversata tre volte da alcuni varani: bandiere gialle esposte ma nessuna conseguenza per piloti e rettili che si sono allontanati serenamente dall'asfalto. E Verstappen via radio appare stupito e divertito. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP SINGAPORE, PROVE LIBERE LIVE

Un varano in pista, anzi tre. È quello che è accaduto a Singapore, nel corso della prima sessione di prove libere, con la Direzione Gara che ha dovuto esporre la bandiera gialla nelle tre circostanze a tutela dei piloti ma anche dei rettili che si sono allontanati senza conseguenze dal tracciato. Situazione che può apparire incredibile per chi come noi non è abituato a convivere con rettili del genere, che invece da queste parti non rappresentano ceto qualcosa d’inusuale. Il primo ad accorgersene è stato Max Verstappen, pilota della Red Bull, e che già nel 2016 aveva avuto un incontro ravvicinato con "Godzilla", come l'ha subito chiamato il team principal Chris Horner.

I precedenti in questa stagione E non è nemmeno la prima volta che in Formula 1 o nel motorsport sono spuntati sull'asfalto degli animali. Detto del precedente dei varani, in Canada spesso abbiamo visto delle marmotte, come quella nell'ultima edizione al "Gilles Villeneuve" di Montreal che sembrava essersi fissata davanti allo striscione di un noto marchio.

E la cagnolina che correva in Bahrain?

Come dimenticare poi il Bahrain, nel 2020, con una cagnolina apparsa nelle libere diventando poi un vero "caso" per chi aveva provato a rintracciarla. Operazione poi conclusa con successo. Ma, come detto, i precedenti sono tanti nel motorsport nel Motomondiale ci sono stati gli episodi più clamorosi. Il serpente e il gabbiano nei test del 2018 in Thailandia ne sono un esempio.