Come riportato da Sky UK, il consulente della Red Bull avrebbe ricevuto un “warning” dalla Federazione a seguito di alcune dichiarazioni sul pilota Sergio Perez nel corso del weekend del GP di Monza. “E’ sudamericano, la sua testa non è concentrata”, le sue parole alle quali hanno fatto poi seguito delle scuse, che non gli hanno evitato il richiamo della Federazione

Le parole di Marko su Perez

“E’ sudamericano, la sua testa non è concentrata”, le parole di Marko alle quali hanno fatto seguito delle scuse e ora il richiamo da parte della Federazione. A Servus Tv, emittente austriaca di proprietà della Red Bull, Marko stava parlando delle prestazioni di Perez e di Max Verstappen quando ha sul messicano ha precisamente detto: ''Ricordiamoci che è sudamericano e quindi la sua testa non è concentrata come Max Verstappen o come Sebastian Vettel, ma le gare sono il suo forte e a Monza ha fatto un'ottima gara''. Frase decisamente infelice e inopportuna che lascerebbe intendere come le origini latinoamericane di Perez non consentirebbero a quest’ultimo di essere allo stesso livello dei due campioni del mondo.