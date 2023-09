Il weekend di Marina Bay riparte con la terza e ultima sessione di libere. Dopo l'exploit di ieri, ci si attende una conferma da parte delle Ferrari ma anche una reazione da parte di una Red Bull apparsa molto meno in palla del solito. E dalle 15 si tornerà in pista per assegnare la pole. La gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

