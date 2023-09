Carlos Sainz miglior tempo nel venerdì di Singapore con una Ferrari super competiva: "La macchina sembra buona, ma la pista cambierà. Red Bull in difficoltà? Non ci credo, lotteranno per la pole come McLaren, Mercedes e Aston Martin. E ci saremo anche noi, speriamo...". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Red Bull in difficoltà? No, lotterà per la pole"

"Si sono viste in passato prestazioni strane su questo tracciato. Sembra che favorisca la nostra macchina, ma la pista cambierà. Ci sarà più grip. Red Bull in difficoltà? Non ci credo, domani saranno in lotta per la pole e il passo gara è competitivo. Ma anche Mercedes, Aston e McLaren lo sono. Spero che anche noi potremo lottare per la pole. Un venerdì positivo: la vettura è sembrata lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up. Mi aspetto che la pista domani migliorerà ulteriormente, con ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari".