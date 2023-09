Max Verstappen non nasconde la preoccupazione dopo il venerdì nero di Singapore, chiuso solo all'ottavo posto: "Non siamo dove ci aspettavamo. Le Ferrari sono veloci, il divario è ampio. Dovremo lavorare per migliorarci, ma non sarà semplice". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

