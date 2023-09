Pirelli, le gomme per il GP di Singapore

Come nei circuiti cittadini già affrontati, anche a Marina Bay si correrà con le tre mescole più morbide della gamma Pirelli. La C3 verrà utilizzata come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. La gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV