Si allontana il rientro in pista di Daniel Ricciardo: inizialmente previsto per il Qatar, ora è slittato al trittico di gare in America, a cominciare da Austin il 20-22 ottobre. Il pilota australiano, infortunatosi alla mano sinistra a Zandvoort e poi sottoposto a un intervento, ha saltato finora tre gare, compresa quella di questo weekend a Singapore. Tutto il fine settimana di Marina Bay live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

