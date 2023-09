Sembrava essere iniziato meglio il venerdì della Red Bull e di Verstappen a Marina Bay, ma il campione del mondo in carica ha chiuso con il quarto posto e una serie di problemi segnalati al muretto via radio. Soprattutto per il cambio ("up-shift"). Tutto il fine settimana di Marina Bay live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

