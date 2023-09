Red Bull in difficoltà a Singapore? In realtà non andavano certo piano, specialmente nel finale di gara la telemetria dimostra che andava veloce come la Mercedes. Con un giro in più Verstappen avrebbe preso Leclerc. E' stato solo un episodio. Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP SINGAPORE, GLI HIGHLIGHTS