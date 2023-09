La mancata penalità di Verstappen per impeding su Tsunoda ha fatto scalpore. Le scelte assurde dei commissari fanno male solo a lui. E' stato clamoroso: il giapponese non si è presentato dagli stewards, ma questo non cambia la questione. Una valutazione diversa da quanto fatto con la Ferrari a Monaco: così non va bene. L'olandese non ha bisogno di questi favori dalla Federazione. Guarda il video. La gara di oggi live alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

