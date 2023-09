Non c'è un attimo di respiro per la Formula 1, che prosegue la sua tournèe asiatica approdando nel prossimo fine settimana a Suzuka per il GP del Giappone. Attenzione agli orari: ci sarà da puntare la sveglia. Il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Nemeno il tempo di godersi la prima vittoria stagionale della Ferrari, che la Formula 1 torna subito in pista. Dopo il capolavoro tattico di Sainz a Marina Bay, il circus sbarca su un circuito storico come Suzuka, dove da venerdì va in scena in GP del Giappone. La Red Bull, dopo la delusione di Singapore, vuole tornare a cannibalizzare il campionato, con Verstappen che ormai ha cominciato il countdown per il terzo titolo iridato. Ma la gara di Marina Bay (e l'introduzione della normativa T018) potrebbe aver cambiato un po' le carte in tavola. Tutto il weekend del Giappone sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW: attenzione agli orari, visto il fuso orario con Suzuka ci sarà da programmare la sveglia.