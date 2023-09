Suzuka è la pista dei campioni: le statistiche

COME CAMBIANO

Pur in una giornata estremamente negativa, Max Verstappen (5° al traguardo) allunga ancora una volta in classifica su Sergio Perez. La Ferrari si avvicina alla Mercedes nel Costruttori. Qui tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna la prossima settimana in Giappone: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GP SINGAPORE, HIGHLIGHTS