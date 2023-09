Non spreca tante parole il campione del mondo per rispondere alle illazioni che le direttive tecniche introdotte a Singapore abbiano pesato sul loro blackout prestazionale. Sta preparando il riscatto, con primo obiettivo del titolo Costruttori che è ormai a un passo. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV

Categorico e sicuro di sé, Max Verstappen non spreca tante parole per rispondere alle illazioni che le direttive tecniche introdotte a Singapore (la 018 su flessione ali e materiale e l’implementazione della 039 sul fondo) abbiano pesato sul loro blackout prestazionale: “Assolutamente zero, credetemi”. Ma nel paddock a Suzuka qualche curiosità rimane, soprattutto tra gli avversari che però sembrano convinti di dover tornare a lottare contro una Red Bull sovrumana, più che la versione inspiegabile di qualche giorno fa. Suzuka sarà uno scenario totalmente diverso e sfidante in modo unico, carico ed efficienza mixati nel miglior modo possibile saranno fondamentali sui curvoni di media-alta percorrenza di questo tracciato iconico e la RB19 dovrebbe esserne l’interprete perfetta.

Espressioni e parole in casa Red Bull non lasciano trasparire preoccupazione e il mondiale Costruttori, il sesto, è a un passo, anzi, a un punto praticamente. Anche in casa Ferrari dopo l’impresa di qualche giorno fa si respira un’aria più consapevole. C’è soddisfazione per il risultato ottenuto senza regali, ma estrema consapevolezza che a Suzuka la SF-23 potrebbe incappare nelle solite difficoltà: “Curvoni veloci e vento potrebbero evidenziare di nuovo i limiti di questa monoposto” sono le parole del vincitore dell’ultimo gran premio. Intanto però Sainz si sta godendo il momento.