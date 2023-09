l'iniziativa

Vettel a Suzuka per una iniziativa importante a difesa delle api. Il quattro volte campione del mondo ambasciatore della biodiversità e alla vigilia del weekend in Giappone, con l'iniziativa 'Buzzin' corner', ha mostrato gli 11 'alberghi' per le api installati sul circuito. Ma non solo: i cordoli di curva 2 ora sono colorati di giallo e nero. Per Seb anche l'occasione di salutare i vecchi colleghi. Il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW IL VIDEO DELL'INIZIATIVA A SUZUKA