Nei giorni scorsi, alcune sue dichiarazioni hanno lasciato intendere che l'idea per un ritorno in F1 non è del tutto esclusa. Ma per ora il Mondiale di Seb è in una visita al circuito di Suzuka dove, tra glia altri, ha incontrato e chiacchierato anche con i vecchi colleghi della Ferrari. Il tedesco era già stato al paddock di Monaco lo scorso 27 maggio, prima volta dopo il suo addio alle corse. Il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

