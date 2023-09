Il compagno di team di Verstappen (primo) ha chiuso col nono tempo le Libere 2 di Suzuka: "È stata una giornata interessante, all'inizio avevamo un bilanciamento poco equilibrato ma abbiamo capito la direzione da prendere. Singapore è stato un weekend complicato, ma nelle qualifiche e gara saremo forti". Il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

