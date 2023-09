Dopo il quinto posto a Singapore, Max Verstappen riparte con i numeri con cui ha abituato tutti in questo Mondiale: "È stata una giornata forte, sia nella simulazione gara che in quella qualifica" - ha detto dopo aver chiuso col miglior tempo sia Libere 1 che Libere 2. Il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA CRONACA DELLE LIBERE