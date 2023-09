Il team principal della Ferrari: "Ci aspettavamo qualcosa di simile dalle qualifiche, nel Q1 abbiamo dovuto montare il secondo set di gomme dopo la bandiera rossa. Servirà una gara con una strategia pulita, ma penso avremo un'opportunità con le McLaren". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Davanti ci sono le due McLaren: "È l'obiettivo è quello, prenderle. Abbiamo dimostrato un buon passo, la pista è impegnativa e fa più caldo del solito. Sarà impegnativa soprattutto per la gomma e per la strategia, ma penso avremo un'opportunità ". Sempre in tema gara Vasseur aggiunge: "Tanti sorpassi e tante lotte? La partenza è sempre un punto critico, senza citare precedenti, sappiamo che curva 1 e 2 non sono semplici. Servirà una strategia pulita, è una pista esigente".

E' di Max Verstappen la pole in Giappone, poi le due McLaren di Piastri e Norris. Leclerc scatterà quarto e Sainz sesto. Gara alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA

Sul secondo posto costruttori

Infine una battuta anche sulle ambizioni del Mondiale: "Non pensiamo alla prossima stagione - dice Vasseur -, siamo in lotta con Mercedes per il secondo posto costruttori. Abbiamo visto che basta un decimo per recuperare cinque o sei posizioni, quindi serve continuare a spingere, dalla fabbrica alla pista. Per la RedBull solo un'anomalia a Singapore? Probabilmente sì. Per definizione Suzuka è la pista migliore per loro, ma noi avremo altre occasioni. L'obiettivo è mettere pressione e fare passi avanti".