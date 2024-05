McLaren arriva a Miami con un nuovo pacchetto sulla monoposto di Norris: sono cambiamenti massicci riguardanti l'aspetto aerodinamico della vettura, dall'inlet alle sospensioni anteriori. Inoltre, hanno rivisto le prese dei freni e l'ala anteriore nel design dell'ultimo flap, così come è cambiata la forma della pancia stessa. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE