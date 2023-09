Red Bull campione del mondo per la 6^ volta nella storia, il team principal Chris Horner: "Questo ripaga del grande lavoro che svolgono tutti i ragazzi. Questa è la miglior stagione della squadra, è un anno incredibile. Max al momento è a un livello superiore rispetto a tutti gli altri. Il merito del campionato è di tutti, anche di Perez". Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

