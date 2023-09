IL TRIONFO

Dopo la vittoria di Versatappen in Giappone, la Red Bull ha conquistato il sesto Mondiale Costruttori della sua storia. Al traguardo di Suzuka sono scattate le celebrazioni del team, anche nella factory di Milton Keynes. E in Qatar la festa potrebbe proseguire con la vittoria del titolo piloti di Max. Tutto il weekend di Losail (6, 7 e 8 ottobre) sarà come sempre su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW RED BULL CAMPIONE 2023 - LE FESTA NEI BOX - LE SUE MONOPOSTO