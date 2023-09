Il 4° posto di Leclerc e il 6° posto di Sainz a Suzuka permettono alla Ferrari di portarsi a sole 20 lunghezze dalla Mercedes nel campionato Costruttori. il team principal della Rossa: "Era difficile fare meglio, abbiamo recuperato punti e fatto il massimo. Leclerc non ha mai perso il passo, è sempre questione di centesimi. Noi, McLaren e Mercedes siamo tutti vicini". Guarda l'intervista. Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport in streaming su NOW

