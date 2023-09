Cosa sarebbe la Red Bull senza Max Verstappen? Una scuderia come le altre. Lo dimostrano i numeri di Sergio Perez, protagonista di un weekend da dimenticare anche a Suzuka. Lo dicono i numeri: da possibile leader del mondiale, il messicano da brutto anatroccolo non si è mai trasformato in cigno. Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS