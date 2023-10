Il Team Andretti si avvicina alla Formula 1: tramite un comunicato la FIA rende noto che il team ha soddisfatto i criteri stabiliti dalla Federazione per poter entrare nel circus. "Andretti Formula Racing LLC è stato l'unico dei quattro candidati ad aver superato la seconda fase di controllo", si legge. Per poter essere ufficialmente l'undicesimo team in griglia manca l'ultima fase, durante la quale verranno fatte le valutazioni commerciali con la FOM

Team Andretti è un passo più vicino all’ingresso in Formula 1: la scuderia di Michael Andretti, figlio del campione del mondo Mario, ha infatti superato la fase 2 , in quanto ha soddisfatto i rigidi criteri stabiliti dalla FIA per candidarsi ad essere l’undicesima scuderia in griglia .

La procedura

Tramite un comunicato stampa la FIA che rende noto che i quattro team che hanno superato la prima fase sono stati valutati in base alle capacità sportive e tecniche, alla disponibilità economica e ai programmi di sostenibilità ambientale, che devono essere in linea con l’obiettivo della Federazione di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2023. Andretti Formula Racing LLC è stato l’unico dei quattro candidati ad aver superato questa seconda fase di controllo. Ora, per Andretti, manca un ultimo passaggio per arrivare a competere in Formula 1 come undicesimo team: verrà sottoposta ai controlli della FOM (Formula One Management) per le valutazioni commerciali.