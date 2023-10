DELIRIO TRACK LIMITS - A causa della cancellazione di alcuni tempi, cambia quasi tutto nella parte alta della classifica al termine del Q3 in Qatar. Verstappen conquista e resta in pole, ma a Losail si consuma il piccolo dramma della McLaren che dopo la bandiera scacchi perde sia il secondo posto di Norris che il terzo di Piastri (che a sua volta aveva preso la posizione del compagno). Salgono le Mercedes, e anche la Ferrari di Leclerc che chiude quinto. Scatterà dodicesimo Sainz dopo l'eliminazione nel Q2. Out anche Perez.