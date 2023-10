Immagini suggestive durante le prime Libere: sul circuito si alzano vere e proprie scie di sabbia, che danno l'illusione ottica di una pista sotto la pioggia. È il weekend che può assegnare il titolo a Max. Alle 19 le qualifiche: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, LA DIRETTA DELLA SPRINT RACE