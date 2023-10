Al termine della Sprint che lo ha consacrato campione del mondo per la terza volta di fila, Max Verstappen è già nel club dei migliori piloti di sempre. Non so se sarà il migliore in assoluto, ma sicuramente fa parte di quel gruppo. Guarda il video. Domenica il GP in diretta alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT