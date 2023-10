Grazie alla vittoria della Sprint Race in Qatar, Max Verstappen si laurea campione del mondo con sei gare di anticipo, compresa quella di domani. È il terzo titolo mondiale per il pilota olandese, tutti ottenuti con la Red Bull. I festeggiamenti sono iniziati subito dopo la Sprint Race e continueranno anche domani al termine della gara, dove Max partirà dalla pole position. Il GP è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - MAX CAMPIONE 2023