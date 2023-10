Tenerezze al termine della Sprint in Qatar che ha incoronato l'olandese nuovamente campione del mondo. Max incontra subito lo sguardo della compagna Kelly Piquet, figlia dell'ex pilota Neslon, anch'egli del tre volte iridato. Sguardi e abbracci tra i due a sugellare una serata magica. Domenica il Gran Premio alle 19 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - MAX CAMPIONE 2023