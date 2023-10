Colpo di scena a meno di un'ora dal via del GP del Qatar, con la Ferrari che ha ritirato Carlos Sainz prima del semaforo verde a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua vettura. Vasseur: "Problema inatteso, forse dovuto ai cordoli di ieri". Ora la gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP QATAR LIVE