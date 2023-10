IN QATAR

Il caldo ha sicuramente rappresentato un ostacolo considerevole per i piloti durante il GP del Qatar. Le alte temperature e l'umidità al 72% hanno condizionato la loro gara. Chi si è ritirato come Sargeant e chi ha alzato le mani e le visiere a 330 all'ora per cercare un po' di refrigerio (come Russell e Norris). E anche chi, stremato come Stroll, barcollando a fine gara si è avvicinato a un'ambulanza. Anche Albon al centro medico GP QATAR, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA