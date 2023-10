Il campione Verstappen sarà sazio? Probabilmente cercherà di festeggiare il titolo con un'altra vittoria, mentre alle sue spalle sarà lotta serrata per prendere punti pesanti per il secondo posto nella classifica Costruttori. Per Mercedes e Ferrari non si tratta di un contentino. La gara scatta alle 19, qui tutte le news prima del via: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dopo un sabato emozionante e che al termine della Sprint Race ha visto Max Verstappen confermarsi campione del mondo per la terza volta, stasera si torna in pista in Qatar per un Mondiale che ha ancora molto da dire. Sia per il presente che per il futuro. Se da un lato Max l'insaziabile "cannibale" proverà a festeggiare con un'altra vittoria (sarebbe la 14^, 2 quelle nelle Sprint), dall'altra c'è chi ha come chiaro obiettivo quello di chiudere la classifica Costruttori con il secondo posto alle spalle della Red Bull. In tal senso, per Mercedes e Ferrari non si tratta di un contentino, ma una questione d'introiti (in base al Patto della Concordia al primo team va il 14% del montepremi totale) e anche di onore sportivo. La gara scatta alle 19 e la potrete seguire live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW