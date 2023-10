Quelle di venerdì sono state qualifiche piene di colpi di scena: Verstappen ha conquistato la pole position, poi le due Mercedes che hanno sfruttano i tempi cancellati delle McLaren di Norris e Piastri. Leclerc (che aveva fatto il settimo crono) partirà quindi quinto. Sainz 12° eliminato nel Q2. Perez partirà dalla pitlane. Oggi gara alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

