Assoluto protagonista del mondiale di Formula 1, Verstappen ha vinto il suo terzo titolo consecutivo. L'olandese si racconta a Channel 4, partendo dal sogno di diventare campione, ora divenuto realtà, e pensando anche al futuro: "Ora mi godo il momento, poi vedremo". Non manca di ricordare la sua famiglia, che gli è sempre stata vicino GP QATAR, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

La stagione di Formula 1 non è ancora conclusa, ma ha già il suo vincitore: Max Verstappen ha vinto il titolo al termine della Sprint Race del Qatar, dominando sin dalla prima gara. Quello di quest'anno è il terzo mondiale consecutivo, ma non per questo è meno emozionante dei primi due: "Il primo è stato molto emozionante perché ho sentito di aver raggiunto il mio obiettivo, il secondo, invece, sta in mezzo tra i tre, perché quello di quest'anno l'ho vinto dominando", racconta a Channel 4, "Probabilmente è il migliore in termini di performance, qualcosa di cui io e il mio team possiamo essere orgogliosi". Verstappen ha raggiunto ora Senna, Brabham, Lauda, Stewart e Piquet come numero di mondiali vinti: "È incredibile se ci penso, mi rende davvero orgoglioso", commenta, "Quando ero piccolo e guardavo la Formula 1 pensavo che mi sarebbe piaciuto salire sul podio e vincere delle gare un giorno, ma non avrei mai pensato che queste cose sarebbero mai potute diventare realtà e che il mio nome sarebbe stato citato insieme ai loro".



FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MAX CAMPIONE Le 14 magie (+2) di Verstappen: le vittorie 2023 Una stagione sontuosa quella che ha portato il terzo titolo iridato a Max Verstappen. La stagione (con le sue 23 gare) non è ancora terminata e l'olandese della Red Bull ha chiuso la partita mondiale con 13 vittorie, diventate poi 14 nella domenica del Qatar, cui si sommano le due ottenute nelle Sprint Race. Decisivi proprio i punti arrivati nel sabato di Losail, dove ha chiuso al 2° posto. La F1 torna il 22 ottobre ad Austin: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW MAX CAMPIONE DEL MONDO LE 14 MAGIE DI MAX (+2) NEL MONDIALE 2023 Sono 12 i successi ottenuto da Max Verstappen nel corso di questa stagione. In un calendario di 23 gare (una in meno del previsto dopo la cancellazione di Imola), il pilota olandese ha fatto sua la metà esatta la delle gare. E il campionato non è ancora finita. A consegnargli aritmeticamente il terzo Mondiale, però, sono stati i punti ottenuti nella Sprint del Qatar, chiusa al 2° posto. In gara, invece, è arrivata un'altra vittoria. GP BAHRAIN, 5 MARZO 2023 Nel deserto di Sakhir, la prima gara del Mondiale 2023 è di Max. Ma è anche doppietta Red Bull, con Perez 2°. Sul podio finisce uno scatenato Alonso, davanti a Sainz. Ritiro per l'altra Ferrari di Leclerc per un problema tecnico. GP AUSTRALIA, 2 APRILE 2023 Verstappen fa suo un pazzo GP d'Australia: vittoria dietro Safety Car dopo quattro partenze e tre bandiere rosse. Sul podio Hamilton e Alonso. Dodicesimo Sainz a causa di una penalità di 5'' per un contatto con Fernando. Colpo di scena in avvio con Leclerc che finisce nella ghiaia al 1° giro e si ritira dopo un contatto con Stroll. Ritiro anche per Russell, Albon, Magnussen e le due Alpine. Post gara caratterizzato anche da un ricorso Haas, poi respinto

"L'obiettivo era vincere il titolo. Uno o sette non fa differenza" Tornando alle origini, ripercorre gli obiettivi per la sua futura carriera: "L'obiettivo finale era vincere il titolo. Alla fine, se ne vinci uno o ne vinci sette è la stessa cosa: per me non c'è un valore aggiunto, ma ovviamente è bello continuare questa striscia vincente, è quello per cui sono qui". Proiettandosi invece nel futuro, cerca di non fare troppe previsioni: "Vivo giorno per giorno godendomi il momento. Ho ancora un paio d'anni di contratto e voglio dare il massimo. Poi vedremo. Finché potrò dire a me stesso che vale la pena scendere in pista e dare il meglio che posso, allora continuerò in Formula 1, ma non mi sono mai fissato un numero di titoli da vincere, anche perché dipende dal pacchetto che si sviluppa ogni anno".

"Tutta la mia famiglia vive per il Motosport" Nella famiglia di Max Verstappen il Motorsport è sempre stato presente: entrambi i genitori, infatti, sono stati piloti e adesso, insieme alla sorella, non fanno mai mancare il loro supporto: "Credo che mia mamma sia nervosa ancora adesso quando guarda le gare, mio padre, invece, è bravo a camuffarlo". In particolare, Max parla di Jos: "È più agitato adesso rispetto a quando correva e lo capisco perché quando guardi non hai il controllo di quello che succede: guardi e speri che vada bene, ma non puoi controllare la gara".