Una stagione sontuosa quella che ha portato il terzo titolo iridato a Max Verstappen. La stagione (con le sue 23 gare) non è ancora terminata e l'olandese della Red Bull ha chiuso la partita mondiale con 13 vittorie, cui si sommano le due ottenute nelle Sprint Race. Decisivi proprio i punti arrivati nel sabato del Qatar, dove ha chiuso al 2° posto. Oggi GP alle 19 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT