Comportamento antisportivo, le scuse di Stroll

Periodo molto complicato per Lance Stroll, apparso particolarmente nervoso soprattutto nel weekend del Qatar, quando non è riuscito ad accedere in Q2 e, una volta ai box, ha sfogato rabbia e frustrazione lanciando il volante e spingendo il suo fisioterapista, Henry Howe. Quest'ultimo stava cercando di portarlo verso la pesa FIA (per una procedura obbligatoria).



La stessa Federazione, che aveva avviato una discussione con il pilota canadese sull'argomento, rende noto che ha "ricevuto le scuse da Stroll in merito alle sue azioni durante il GP del Qatar. Preso atto di questo, è stato emesso un avvertimento scritto, ricordando a Lance le sue responsabilità in base al Codice Etico della FIA e ad altre linee guida etiche e di condotta della FIA stabilite dai regolamenti sportivi".



La FIA, infine, ribadisce "una posizione di tolleranza zero contro la cattiva condotta e condanna qualsiasi azione violenta.