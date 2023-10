Dopo una settimana di sosta, riparte il Mondiale di Formula 1. Per la diciottesima tappa della stagione, si va ad Austin, in Texas. Attenzione agli orari che cambieranno dai tradizionali europei in vista del fuso: dalla conferenza stampa alla gara di domenica alle 21, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dopo il weekend del Qatar e una settimana di sosta, il Mondiale di Formula 1 torna in pista ad Austin, in Texas, per la diciottesima tappa della stagione 2023. Con i titoli assegnati alla Red Bull e a Max Verstappen, team e piloti sono concentrati sul secondo posto nel Costruttori ma anche a raccogliere dati in vista del prossimo campionato. Negli Usa ci sarà anche la prova Sprint, penultima di questo Mondiale e seconda consecutiva dopo Losail. Occhio al fuso orario nel fine settimana che vedrà la gara svolgersi domenica nella prima serata italiana alle 21. Tutto il weekend, come sempre, è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.