Il team statunitense corre in casa nel weekend e per l'occasione le monoposto di Magnussen e Hulkenberg avranno una livrea a stelle e strisce dedicata alla gara negli Usa. Ma non solo: previsto un nuovo pacchetto di aggiornamenti con fiancate riviste, nuovo fondo, modifiche alle bocche dei radiatori e ai pannelli per il raffreddamento. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

